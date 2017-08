Nach drei absolvierten Runden sind die Young Boys als einziges Team noch ohne Verlustpunkte. Die Berner setzten beim 3:0-Heimsieg gegen Lausanne nahtlos an die starken Auftritte der letzten Wochen an. Leonardo Bertone war bis zur 22. Minute zweimal per Direktabnahme für die Young Boys erfolgreich. Nach einer Viertelstunde traf er nach einer einstudierten Corner-Variante, wenige Minuten später doppelte er mit einem ähnlich platzierten Schuss von der Strafraumgrenze nach. Nach der Pause erhöhte Guillaume Hoarau per Foulpenalty (67. Minute).

Derweil bezog das bis dahin zwar nicht überzeugende, aber ebenfalls makellose Sion beim 0:2 in St. Gallen seine erste Niederlage. Marco Aratore (76.) und Albian Ajeti (86.) erzielten die Treffer für St. Gallen, nachdem Marco Schneuwly kurz vor dem 0:1 eine grosse Chance für Sion vergeben hatte.

In Luzern gaben die Grasshoppers ein Lebenszeichen von sich. Nach zwei Niederlagen mit 0:6 Toren holten die Zürcher trotz 60-minütiger Unterzahl ein 2:2. Die Neuzugänge Jong Il-Gwan (77.) und Shkelqim Demhasaj (89.) retteten den Luzerner in der Schlussviertelstunde einen Punkt. Für GC hatten Ridge Munsy (7.) und Jeffrén (67.) getroffen. Zum Zeitpunkt des zweiten Treffers spielten die Hoppers nach einer sehr strengen Gelb-Roten Karte gegen Charles Pickel (34.) seit mehr als einer halben Stunde in Unterzahl.

Super League. 3. Runde. Resultat vom Sonntag: Luzern - Grasshoppers 2:2 (0:1). St. Gallen - Sion 2:0 (0:0). Young Boys - Lausanne-Sport 3:0 (2:0).

Rangliste: 1. Young Boys 3/9 (9:0). 2. Zürich 3/7 (4:1). 3. Basel 3/6 (6:3). 4. Sion 3/6 (2:2). 5. St. Gallen 2/4 (5:3). 6. Luzern 3/4 (4:5). 7. Lugano 2/1 (0:1). 8. Lausanne-Sport 3/1 (3:7). 9. Grasshoppers 3/1 (2:8). 10. Thun 3/0 (1:6).