Die Traumgruppen

Aus Topf Nummer eins erfüllen bis auf Lokomotive Moskau eigentliche alle das Prädikat „Traumlos“. Da kann die Losfee entscheiden, wie sie will. Wir entscheiden uns jetzt mal für Titelverteidiger Real Madrid. Selbst ohne Ronaldo, der jetzt bei Juventus Turin (ebenfalls in Topf 1) zaubern darf, immer noch einer der zugkräftigsten Namen. Auch in Topf Nummer zwei hat es einige attraktive Gegner. Trotz der aktuellen, sportlichen Krise ist aber sicher Manchester United mit Startrainer José Mourinho der klingendste Namen. In Topf 3 drei ist Jürgen Klopps Liverpool die grösste Nummer. Da aber Manchester United bereits zu den möglichen YB-Gegnern in dieser Konstellation gehört, ist Schalke 04 der attraktivste Kontrahent aus diesem Lostopf.

Variante 1:

Real Madrid

Manchester United

Schalke 04

YOUNG BOYS