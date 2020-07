YB kann auch ohne Tor-Gala gewinnen

Die Berner gewannen bei Xamax allein deshalb verdient, weil sie ein Tor erzielten und dem Gegner keine Chance zugestanden.

Für die 34. und drittletzte Runde vom Wochenende ergibt sich diese Ausgangslage: Wenn St. Gallen in Zürich nicht gewänne, würde YB mit einem Heimsieg gegen Luzern Meister werden. Wenn St. Gallen gewinnt, wird die Entscheidung auf jeden Fall verschoben.

Das Verlusttor der Xamaxiens in der 8. Minute ging von einem Leihspieler der Young Boys aus. Léo Seydoux spielte einen Einwurf Christopher Martins direkt in die Füsse. Der Luxemburg-Portugiese setzte die Neuenburger Abwehr mit einem Pass aus der eigenen Platzhälfte schachmatt, und Jean-Pierre Nsame erzielte sein 29. Saisontor ohne grosse Mühe.

Die Neuenburger bestätigten nur teilweise ihre beeindruckende Leistung, die sie beim jüngsten 2:1-Sieg in Luzern abgeliefert hatten, vollauf. Sie liessen sich zwar - besonders in der ersten halben Stunde - dominieren, aber in der Verteidigung kamen sie nicht oft ins Schwimmen. Die Spieler von Trainer Stéphane Henchoz wirkten anfänglich ängstlich und nervös. Ab dem Ende der ersten Halbzeit legten sie den Respekt ein wenig ab und boten dem Meister zeitweise Paroli. Das Manko: Über die 90 Minuten erarbeiteten sie sich keine einzige reelle Torchance, der Berner Goalie David von Ballmoos wurde nie beschäftigt. Dies ist auch ein Indiz dafür, dass YB mit der Wunsch-Innenverteidigung Lustenberger/Camara - die beiden konnten in den letzten Monaten aus verschiedenen Gründen nicht oft zusammenspielen - weiter an Solidität gewonnen hat.

Das Geschehen der ganzen zweiten Halbzeit war unansehnlich. Die Berner gingen mit dem Vorsprung im Rücken keine Risiken ein und hielten andererseits jede Gefahr von ihrem Tor fern.

Die Young Boys hielten daran fest, dass sie die Spiele gegen Xamax in der Regel gewinnen. Die einzige Niederlage in acht Duellen bezogen sie im April 2019 zu einem Zeitpunkt, als sie schon als Meister feststanden.

Telegramm und Rangliste

Neuchâtel Xamax - Young Boys 0:1 (0:1)

1000 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tor: 8. Nsame (Martins) 0:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Djuric (87. Dugourd), Oss, Xhemajli; Seydoux, Mveng (63. Corbaz), Kouassi, Araz, Kamber (77. Doudin); Nuzzolo, Seferi (46. Sakho).

Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba, Camara, Lustenberger, Lefort (86. Janko); Fassnacht (86. Gaudino), Aebischer (73. Sierro), Martins, Sulejmani (65. Zesiger); Nsame, Elia (73. Moumi Ngamaleu).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Ramizi (gesperrt), Djourou und Gomes (beide verletzt). Young Boys ohne Hoarau, Garcia, Lauper, Sörensen, Mambimbi und Petignat (alle verletzt). Super-League-Debüt des 24-jährigen Dylan Dugourd. Verwarnungen: 50. Aebischer (Foul), 59. Nuzzolo (Foul), 71. Xhemajli (Foul), 77. Nsame (Foul), 79. Fassnacht (Foul), 80. Xamax' Trainer Henchoz (Reklamieren), 92. Lotomba (Spielverzögerung).

Rangliste: 1. Young Boys 33/67 (75:40). 2. St. Gallen 33/62 (69:52). 3. Basel 33/59 (70:34). 4. Servette 33/46 (51:42). 5. Zürich 32/42 (40:62). 6. Luzern 33/42 (40:48). 7. Lugano 33/40 (38:41). 8. Thun 33/35 (41:63). 9. Sion 32/32 (35:52). 10. Neuchâtel Xamax FCS 33/27 (32:57).