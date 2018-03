Der Fussball-Cupfinal kehrt nach dreijährigem Unterbruch nach Bern zurück. Der Final 2018 wird am Sonntag, 27. Mai, im Stade de Suisse ausgetragen, wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Donnerstag mitteilte. Die Stadt Bern freut sich und hofft auf ein friedliches Fussballfest.

Bis 2014 wurde der traditionsreiche Anlass zumeist in der Bundesstadt durchgeführt. 2013 und 2014 kam es aber zu Gewaltexzessen randalierender Fans. Die Berner Stadtregierung machte darauf deutlich, dass der Cupfinal nicht mehr willkommen sei.

Der Verband suchte deshalb nach neuen Standorten. 2015 fand das Endspiel in Basel statt, 2016 in Zürich, 2017 in Genf. Die Rückkehr nach Bern wird nun möglich, weil die neue Berner Stadtregierung mit dem grünen Stadtpräsidenten Alec von Graffenried einen Sinneswandel vollzogen hat.

"Wir freuen uns, dass sich der Fussballverband für Bern entschieden hat", wird von Graffenried am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt Bern vom Donnerstag zitiert. Aus seiner Sicht gehöre der traditionsreiche Final in die Hauptstadt.

SFV-Präsident Peter Gilliéron relativiert in einem Communiqué: Der Entscheid für 2018 sei kein Präjudiz-Urteil für die kommenden Austragungen. "Wir werden im Nachgang eine gemeinsame Lagebeurteilung vornehmen", erklärte Gilliéron.

Mit einer erfolgreichen Durchführung des Endspiels 2018 sollen laut der Stadt Bern die Voraussetzungen geschaffen werden, damit der Cupfinal künftig wieder jedes Jahr stattfindet, wie die Stadt Bern weiter mitteilte.

Sie stellte nach eigenen Angaben auch Bedingungen für eine reibungslose Organisation. "Wir wollen am 27. Mai ein schönes und friedliches Fussballfest feiern", wird der städtische Sicherheitsdirektor Reto Nause in der Mitteilung zitiert.

Polemik um Kunstrasen

Im diesjährigen Cupfinal stehen sich die Young Boys und der FC Zürich gegenüber. YB kann damit im eigenen Stadion um den Cup kämpfen. FCZ-Verantwortliche hatten sich in den letzten Tagen gegen Bern als Standort ausgesprochen, weil YB auf Kunstrasen im Vorteil sei.

2009 habe YB auf Kunstrasen aber gegen Sion verloren, sagt dazu SFV-Generalsekretär Alex Miescher. Er wies weiter darauf hin, "dass wir von der Berner Politik und namentlich von Stadtpräsident von Graffenried seit Wochen deutliche Signale empfangen haben".

Bern wolle den Cupfinal und ein schönes, friedvolles Fussballfest. Der Verband sei deshalb überzeugt, dass die Stadt und der SFV betreffend Organisation, Durchführung und Kostendeckung "sehr gut kooperieren werden".