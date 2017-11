Der 24-jährige Nationalspieler ist seit Anfang Jahr in Bern engagiert. Mit zwölf Treffern und neun Assists in 24 Pflichtspielen ist der Stürmer in der starken Vorrunde von YB ein massgeblicher Faktor.

"Assalé passt mit seiner Spielweise, seinem unbändigen Siegeswillen und seinen menschlichen Werten perfekt zu YB", hielt Sportchef Christoph Spycher für den zweitbesten Angreifer hinter Jean-Pierre Nsame gleich mehrere Komplimente bereit.