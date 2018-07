Liverpool hat sich als Vierter für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, dazu stehen Partien in der Meisterschaft, im FA- und im Ligacup an. Da ist Trainer Jürgen Klopp gezwungen, zu rotieren.

Shaqiri-Ersatz von Liverpool?

Stoke möchte Shaqiris Abgang offenbar mit einer Leihe des englischen Nachwuchs-Internationalen Sheyi Ojo kompensieren. Der 21-jährige Flügelspieler von Liverpool spielte bereits in der letzten Saison in der zweithöchsten Liga Englands und verhalf dem FC Fulham mit vier Toren in 22 Spielen zum Wiederaufstieg in die Premier League. (NCH/SDA)