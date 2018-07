Am Morgen nach dem Spiel besorgte sich Krasniqi die Fotos, fügte sie zu einem Bild zusammen, stellte einen albanischen Doppeladler dazu und den Titel: "Krenar me ju." Zu deutsch: "Gemeinsam stolz" oder in Abwandlung: "Wir sind stolz auf euch!" Dann brachte er die Fotos in seinem Bus an.

Doppeladler-Affäre

Während Fussballfan Krasniqi an seinem Projekt bastelte, rollte in der Schweiz die politische Diskussion unter dem Stichwort Doppeladler-Affäre an, die Tage dauern sollte und bis heute nicht richtig abgeschlossen ist. Noch am Dienstag diskutierten Gäste im «Club» auf SRF unter dem Titel «Doppeladler, Doppelbürger, Doppelmoral?» Die Diskussion ist kompliziert.

Der Bus aus Deutschland

Von all dem weiss Granit Krasniqi nichts. Er zieht in Pristina mit seinem Bus Kreise, fährt Stationen an, die «Tahir Zaimi», «Kalabri» oder «Kolovica» heissen. Er verdient damit das Geld, um seine Familie durchzubringen.

Seinen Bus hat er als Occasion in Deutschland gekauft und nach Kosovo überführt. Dort fahren auch in der Schweiz ausgemusterte Lastwagen herum, die noch immer die Schriftzüge der ursprünglichen Firmen tragen. Mit der Schweiz, wo ein grosser Teil der kosovarischen Diaspora lebt, ist das Land eng verbunden. Vier Busse gehören dem Jungunternehmer, seit zehn Jahren ist er im Geschäft. Krasniqis Firma heisst sinnigerweise «City Bus».

Es ist in Kosovo nichts Ungewöhnliches, dass der öffentliche Verkehr von privaten Firmen mitgetragen wird. Die Busfahrer suchen sich lukrative Routen aus, fahren diese regelmässig ab. Mehr oder weniger nach einem gewissen Zeitplan.

Die Flagge Albaniens

Natürlich gefiel Krasniqi die Doppeladler-Geste. Darum hat er sie aufs Bild genommen. Darum hat er auch die Flagge Albaniens ins Bild eingefügt und nicht jene des Kosovo, die es erst seit der Erklärung der Unabhängigkeit von Serbien im Jahre 2008 gibt. Die Verbundenheit mit der albanischen Fahne stammt aus jener Zeit, als Kosovo noch keine eigene hatte. Und sie einte die Albaner während des Kosovokrieges 1998/99. Für sie symbolisiert der Doppeladler Albanertum. Ethnische Albaner gibt es in Kosovo, Albanien, Mazedonien, Südserbien und Montenegro.