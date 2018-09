Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt bis Ende Saison leihweise von den Zürcher Grasshoppers.

Pickel war letzte Saison an den Challenge-League-Verein Schaffhausen ausgeliehen. In dieser Saison stand er im ersten Meisterschaftsspiel mit GC im Einsatz, ehe er sich am Meniskus verletzte. Pickel, der sämtliche Nachwuchsstufen beim FC Basel durchlaufen hat, soll sein Debüt bei den Neuenburgern am Samstag im Testspiel gegen seinen ehemaligen Verein Schaffhausen geben.