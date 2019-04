Einmal mehr in dieser Saison müssen sich die Hoffenheimer an die eigene Nase fassen. Gegen Wolfsburg gingen sie durch Adam Szalai früh in Führung, verpassten dann aber bei einem Foulpenalty das 2:0. Nach dem Ausgleich durch William unterliefen dem sonst sicheren Rückhalt Oliver Baumann in der zweiten Halbzeit zwei folgenschwere Fehlgriffe zum 1:3.

Die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen verhinderte, dass Hoffenheim bis auf einen Punkt zu Eintracht Frankfurt auf Platz 4 aufschliessen konnte. Die Wolfsburg-Schweizer Admir Mehmedi und Renato Steffen können derweil wieder stärker auf eine Europacup-Teilnahme mit den Wölfen hoffen. Sie liegen nur noch einen Punkt hinter dem 7. Platz, der dank den Cupfinalisten Bayern München und Leipzig zum Einzug in die Qualifikation zur Europa League verhilft.

Telegramm und Rangliste:

Hoffenheim - Wolfsburg 1:4 (1:1). - 27'725 Zuschauer. - Tore: 9. Szalai 1:0. 41. William 1:1. 69. Weghorst 1:2. 85. Arnold 1:3. 89. Weghorst 1:4. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 84.) und Steffen (ab 57.). 15. Kramaric (Hoffenheim) schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Rangliste: 1. Bayern München 30/70 (79:29). 2. Borussia Dortmund 31/69 (74:40). 3. RB Leipzig 31/64 (59:24). 4. Eintracht Frankfurt 31/54 (58:35). 5. Borussia Mönchengladbach 31/51 (49:38). 6. Bayer Leverkusen 31/51 (57:49). 7. Hoffenheim 31/50 (66:45). 8. Wolfsburg 31/49 (52:46). 9. Werder Bremen 31/46 (53:46). 10. Fortuna Düsseldorf 31/40 (44:60). 11. Hertha Berlin 31/37 (41:48). 12. Mainz 05 31/36 (37:52). 13. SC Freiburg 31/32 (40:56). 14. Augsburg 31/31 (47:59). 15. Schalke 04 31/30 (36:54). 16. VfB Stuttgart 31/24 (28:67). 17. 1. FC Nürnberg 30/18 (24:56). 18. Hannover 96 31/18 (26:66).