Auch im bislang verrücktesten Spiel der Bundesliga-Saison bestätigten die Wolfsburger Remis-Könige ihren Ruf. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Niedersachsen mit einem 3:3 begnügen. Sie verpassten damit den Sprung aus der Gefahrenzone.

Das schnellste Tor der Saison durch den Berliner Vedad Ibisevic nach 20 Sekunden, zwei aberkannte VfL-Treffer nach Videobeweis und ein verschossener Foulpenalty durch Mario Gomez schienen die Wolfsburger nicht zu beeindrucken. Malli (41.) und Gomez (44.) drehten die Partie noch vor der Pause.

Herthas Innenverteidiger Karim Rekik glich zwar aus, doch Divock Origi traf erneut für Wolfsburg (60.) zur Führung. Der eingewechselte Davie Selke zerstörte dann die Hoffnung der "Wölfe" auf den ersten Heimsieg.

Kölner Alltag

Der 1. FC Köln bleibt in der Bundesliga nur ein Punktelieferant. Drei Tage nach dem ersten Sieg im Europacup seit 25 Jahren kassieren die Kölner eine ernüchterndes 0:3 gegen Hoffenheim. Wie schnell der Wind dreht: Nach dem 5:2 gegen BATE Borissow in der Europa League hat der triste Alltag die Kölner wieder. In der Liga bleibt die Mannschaft von Peter Stöger auch nach elf Runden sieglos und mit erst zwei Punkten das Schlusslicht.

Die abgezockten Hoffenheimer beendeten durch die Treffer von Eigengewächs Dennis Geiger und zweimal Sandro Wagner dagegen nach vier Spielen ohne Sieg die längste Negativserie in der Amtszeit von Trainer Julian Nagelsmann.

Bundesliga. 11. Runde vom Sonntag:

Köln - Hoffenheim 0:3 (0:1). - 48'000 Zuschauer. - Tore: 10. Geiger 0:1. 54. Wagner (Foulpenalty) 0:2. 80. Wagner 0:3. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (beide Ersatz).

Wolfsburg - Hertha Berlin 3:3 (2:1). - 25'214 Zuschauer. - Tore: 1. Ibisevic 0:1. 41. Malli 1:1. 44. Gomez 2:1. 53. Rekik 2:2. 60. Origi 3:2. 84. Selke 3:3. - Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Stocker (nicht im Aufgebot) und Lustenberger (verletzt). 20. Gomez schiesst Foulpenalty an die Latte.

Rangliste (je 11 Spiele): 1. Bayern München 26. 2. RB Leipzig 22. 3. Borussia Dortmund 20. 4. Schalke 04 20. 5. Hoffenheim 19. 6. Hannover 96 18. 7. Eintracht Frankfurt 18. 8. Borussia Mönchengladbach 18. 9. Bayer Leverkusen 16. 10. Augsburg 16. 11. Hertha Berlin 14. 12. VfB Stuttgart 13. 13. Mainz 05 12. 14. Wolfsburg 11. 15. Hamburger SV 10. 16. SC Freiburg 8. 17. Werder Bremen 5. 18. 1. FC Köln 2.