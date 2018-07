Vielen Fans ist Neymar vor allem als Schauspieler in Erinnerung geblieben. An der WM in Russland mimte er den sterbenden Schwan und wurde von den TV-Kameras gnadenlos als Laien-Schauspieler enttarnt. Nun zeigt er erstmals so etwas wie Reue: «Manchmal übertreibe ich», sagte der brasilianische Superstar.

Während und nach der WM war Neymar auch in Brasilien für seine wiederholten Schwalben oder Schauspieleinlagen heftig kritisiert worden. Nun versucht er sich aber auch zu verteidigen: «Die Wahrheit ist: Ich leide auf dem Spielfeld.»