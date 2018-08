Wil verdiente sich seinen zweiten Saisonsieg schon aufgrund der guten Leistung in der ersten Hälfte. In den letzten Sekunden vor der Pause fingen die Ostschweizer durch einen Schlenzer von Anthony Sauthier den Ausgleich zum 1:1 ein, nachdem sie vorher deutlicher hätten führen können als nur mit dem Tor von Magnus Breitenmoser nach einer Viertelstunde. Der erst 19-jährige Breitenmoser nutzte eine totale Verwirrung in der Genfer Abwehr für die zeitweilige Führung.

Die Genfer enttäuschten auch in der zweiten Halbzeit weitgehend, während der vom FC Lugano zurückgeholte Mittelfeldspieler Silvano Schäppi in der 58. Minute einer der wenigen guten Chancen der Wiler für den Siegestreffer nutzte.

Telegramm und Tabelle:

Wil - Servette 2:1 (1:1). - 1140 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 15. Breitenmoser 1:0. 45. Sauthier 1:1. 58. Schäppi 2:1.

Rangliste: 1. Rapperswil-Jona 2/6 (7:1). 2. Servette 3/6 (6:2). 3. Wil 3/6 (4:3). 4. Lausanne-Sport 2/4 (3:2). 5. Vaduz 2/3 (4:3). 6. Winterthur 2/3 (3:3). 7. Schaffhausen 2/3 (2:3). 8. Kriens 2/1 (2:5). 9. Aarau 2/0 (1:5). 10. Chiasso 2/0 (1:6).