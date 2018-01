Seferovic durfte für die letzten drei Minuten auf den Platz - in der Meisterschaft erstmals seit dem 26. November. Zuletzt sass er sechs Mal in Folge während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Der erste (Kurz-)Einsatz in der höchsten Liga von Portugal hat Seferovic in der Hierarchie nicht weiter nach oben gebracht. Der Konkurrent des Schweizers auf der Position des Mittelstürmers, der 33-jährige Brasilianer Jonas, hat in dieser Saison in der Meisterschaft in 17 von 19 Spielen getroffen und steht nach der Doublette gegen Chaves bei 23 Toren.