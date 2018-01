3. Ist der Sieger der Nations League direkt für die EM qualifiziert?

Hier wird es ein erstes Mal kompliziert. Die Antwort lautet: Nein! Der Nations-League-Sieger erhält Ruhm und Ehre (und etwas Geld). Aber noch keinen garantierten EM-Startplatz.

4. Wie muss sich die Schweiz für die EM 2020 qualifizieren?

Am besten über den «normalen» Weg. Es wird eine EM-Qualifikation geben mit zehn Gruppen (Auslosung am 2. Dezember 2018). Die Spiele finden zwischen März und November 2019 statt. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten nehmen an der EM teil.

5. Was ist der Vorteil der Nations League für «Fussball-Zwerge»

Die letzten vier EM-Startplätze werden via Nations League vergeben. Jede Klasse hat dabei einen garantierten Teilnehmer. Das bedeutet: Die Gruppensieger der Klassen B, C und D bestreiten ein «Final 4» (Halbfinal + Final, nur je ein Spiel), der Sieger darf an die EM. Heisst: Eine der 16 schlechtesten Mannschaften Europas wird an die EM reisen.

6. Gibt es auch in der Klasse A ein «Final 4» um einen letzten EM-Startplatz?

Hier wird es ein zweites Mal kompliziert. Falls es aus der Klasse A Mannschaften gibt, die über den «normalen» Weg noch nicht qualifiziert sind (wir denken spontan an Holland), bestreiten diese ebenfalls ein «Final 4». Wenn es weniger als vier noch nicht qualifizierte Mannschaften aus der Klasse A gibt, dann dürfen die nächstbestklassierten Teams aus der Klasse B nachrutschen und dieses «Final 4» bestreiten.

7. Die Schweiz spielt gegen Belgien und Island – was ist von diesem Los zu halten?

Ein bisschen Losglück war schon dabei. Sowohl Belgien wie auch Island waren nicht die stärksten möglichen Kontrahenten. Der Gruppensieg darf Ziel sein. Mindestens aber sollte der Abstieg zu verhindern sein. Es hätten auch Partien gegen Deutschland und Holland werden können – was zwar zweifellos eine attraktivere, vor allem aber auch eine schwierige Ausgangslage bedeutet hätte.

Nationaltrainer Vladimir Petkovic ist zufrieden mit der Auslosung. Er sagt: «Die Schweiz ist mit zwei interessanten Gegnern in einer interessanten Gruppe. Mein erster Eindruck stimmt mich zuversichtlich, dass wir mit Belgien und Island werden mithalten können. Wir möchten den ersten Platz anstreben.»

8. Wann geht die Nations League für die Schweiz los?

Gestern Abend veröffentlichte die Uefa die Spielpläne. Die Schweiz beginnt Anfang September mit einem Heimspiel gegen Island.