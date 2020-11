Wer soll in den Vereinsvorstand? Hier stellen sich die Kandidaten vor

1. Was Ihr über mich wissen solltet:

Tobias Adler: In seiner Gesamtheit der Genugtuung wohl der Auswärtssieg und das Weiterkommen gegen Red Bull Salzburg 2014. Als Einzelmoment blieb der Jubel nach dem 5:4 von Marco Streller im verrückten Spiel gegen Luzern 2009 haften.

Dominik Donzé: Trotz miterlebtem Aufstieg und Meistertitel im 2002, hat mich kein FCB-Moment so sehr bewegt, wie die Verabschiedung von «Seba» Barberis. Mit ihm verliess uns ein grossartiger Spieler, mit dem ich mich sehr identifizierte.

Daniel Schreier: Kriens, 17. Mai 1998, 89. Minute: Wenn der Penalty reingeht, steigen wir mit Jäggis gescheitertem Bundesligaprojekt (Berger! Gaudino! Hartmann!) wieder in die verdammte Nati B ab ... Hoffen, bangen. Huber hält, alle Dämme brechen.

Benno Kaiser: Das 3:3 gegen Liverpool in der Champions League.

Patrick Fassbind: Viele unvergessliche Schlussphasen in der NLB und die «Cecca-Cecca-Cecca»-Anfeuerungsrufe. Sie hallen in meinem Kopf heute noch nach, wenn ich zu einem Endspurt ansetzen soll.

Silvia Schenker: Abschiede fallen mir schwer und lösen starke Gefühle aus. Auch die von Spielern des FCB. Besonders der von Alex Frei am 14. April 2013. Hühnerhaut und Tränen in den Augen.

3. Darum will ich FCB-Vereinsvorstand bleiben/werden:

Reto Baumgartner: Weil ich mit meinen bisherigen Vereinskollegen für Kontinuität stehe und ein gutes Netzwerk in der Region habe. Ausserdem möchte ich die finanzielle Abhängigkeit des Vereins von der AG verringern und das Vereinsleben wiederbeleben.

Silvia Schenker: Ich habe Lust und Energie, die bevorstehenden Änderungen im Verein mitzugestalten und mitzuprägen. Der FCB ist viel mehr als ein Fussballklub. Er bringt und hält Menschen zusammen. Dass dies so bleibt, ist mir wichtig.

Patrick Fassbind: Ich halte es für wichtig, dass im Vorstand jemand dabei ist, der sich juristisch mit aller Kraft für den Verein einsetzt, z.B., wenn es um die Rechte der Mitglieder geht oder um Verträge zwischen dem Verein und der AG.

Benno Kaiser: Um meine Erfahrungen weiterhin einzubringen.

Jo Vergeat: Um den Vereinsvorstand mit einer neuen Perspektive eines jungen, langjährigen Fans zu ergänzen und die wichtige Beziehung von Fanszene zum Klub wieder zu stärken. Denn die Fans tragen diesen Klub.

Daniel Schreier: Weil ich mich mit Herzblut für Fans, Mitglieder und Verein einsetze. Mein Antrag auf eine Statutenänderung (Erhaltung der Freimitgliedschaft) wurde an der GV 2016 mit 2/3 Mehrheit angenommen. Die Reaktionen haben mich sehr bewegt.

Dominik Donzé: Weil wir im letzten Jahr Dinge angedacht haben, die leider durch die Situation dieses Jahr noch nicht umgesetzt werden konnten. Zudem sollen die Mitglieder mehr Gelegenheit haben ihre Verbundenheit auszuleben.

Tobias Adler: Weil ich die Chancen wahrnehmen möchte, welche der Verein als Teil des Konstrukt FC Basel uns Mitgliedern gibt, um über ihn und seiner Neupositionierung Einfluss auf die jeweilige Klubführung zu nehmen.

Peter Hablützel: Der Vorstand muss den Verein neu und verständlich für die Vereinsmitglieder reorganisieren. Für die Vereinsmitglieder muss es ersichtlich sein, was für Funktionen die einzelnen Vorstände ausüben und für was sie verantwortlich sind.

Peter Walker: Ich will meine Kompetenzen meinem Klub des Herzens zur Verfügung stellen. Ich will dazu beitragen, dass die Fans voll und ganz hinter dem FCB stehen. Ich will mithelfen, dass die Polemik aufhört und wieder sachlich diskutiert wird. Wir brauchen Ruhe rund um den FCB. Neben Führungserfahrung bringe ich Sozialkompetenz und vernetztes Denken mit. Ich bin teamorientiert und schätze kontroverse Diskussionen. Nach der Meinungsbildung stehe ich zu einem Mehrheitsentscheid und vertrete diesen auch.