Nach der Operation fahre ich ihn wieder hinaus und bringe ihn zu seinem Zimmer. Mir wurde nie langweilig bei diesen Aufgaben. Am Anfang war es natürlich schon etwas komplett anderes. Fussball spielen zu dürfen, war für mich die grösste Leidenschaft – und Operationsassistent war eben Arbeit.

Dabei lief eigentlich alles so gut. Bevor ich zu Aarau kam und den Unfall hatte, holte mich Uli Hoeness von den Young Boys Bern zum FC Bayern München. Ich schoss bei den Young Boys Bern damals enorm viele Tore und wir wurden Meister. Es kamen danach täglich Anrufe von Spieleragenten. Deutschland und Schweiz, das war wie Tag und Nacht. In der Schweiz machte ich Ferien. In Deutschland spielte ich Fussball. Ein ganz anderes Niveau.

Ich erinnere mich an das erste Auswärtsspiel in Berlin. Wir kamen beim Stadion an mit dem Bus und die anderen Spieler sagten zu mir: «Lars, du trägst jetzt die Koffer.» Mit den Deutschen kannst du keinen Spass machen. Bei den Schweizern sagst du etwas, sie überlegen einige Sekunden, während du schon einen Schritt weiter bist. Bei den Deutschen funktioniert das nicht. Solche Kleinigkeiten waren nicht gut für mein Selbstvertrauen.

Erstes Tor in München

Das Training war sehr fordernd. Mein erstes Tor in München schoss ich erst nach einem halben Jahr. Was in der Schweiz leicht war, fühlte sich plötzlich schwierig an. Ich konnte alleine vor dem Tor stehen und traf die Eckfahne, selbst wenn kein Torhüter vor mir war.

In Deutschland bist du nur gut, wenn du Tore schiesst. Ich erinnere mich an einen Montagmorgen am Kiosk, in der „Bild“ auf der ersten Seite: Lars Lunde, der Versager. Uli Hoeness legte mir bald nahe, den Verein zu verlassen: «Aber bloss nicht zurück in die Schweiz, sonst kannst du deine Karriere an den Nagel hängen!»

Ich ging trotzdem zurück in die Schweiz, als Leihgabe zum FC Aarau. Dort lief es wieder besser. Ottmar Hitzfeld sagte mir: «Lars, du kannst hier wieder wachsen und du wirst Tore schiessen.» Und so war es auch. Endlich sah ich wieder die Angst in den Augen der Gegner, wenn ich auf sie losrannte. Das gab mir Selbstvertrauen.