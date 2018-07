«Du warst ein Desaster! Was hast du bloss gemacht? Warum triffst du das Tor nicht?» – in diesem Stil soll Shanga, die kurdische Wurzeln und kurdisches Temperament hat, ihren Emil jeweils kritisieren, wenn es ihm wieder einmal nicht so gut gelaufen ist.

Forsberg selbst hat gegenüber dem Magazin «Sport Bild» eingeräumt, dass er die Kritik seiner Frau sehr ernst nehme, weil sie viel von Fussball verstehe. «Sie kennt mich seit zwölf Jahren und weiss, wie ich ticke.»

Ideale Bühne für einen Transfer

Was Shanga, die selbst als Spielmacherin für Leipzig und die schwedische Nationalmannschaft aufgelaufen war, Emil während der WM nun genau um die Ohren gehauen hat, ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Aber zufrieden dürfte sie mit seinen Vorstellungen auf keinen Fall sein. Sie und ihr Mann betrachten die WM nämlich als ideale Werbebühne für ein Engagement bei einem Grossklub in einer grossen Liga.

Aber eben, dann müsste Forsberg selber, schwedische Erfolge hin oder her, besser spielen als bisher in Russland. Nach dem 1:0-Sieg gegen Südkorea und seiner mässigen Leistung hatte er erklärt, wegen eines einzelnen Spiels noch nicht ins Grübeln zu kommen. Aber auch beim 1:2 gegen Deutschland blieb er blass und beim 3:0 gegen Mexiko schlug Forsberg den Ball mehrmals hoch über das Tor und produzierte erstaunliche Fehlpässe.

Ja, es lässt sich nicht sagen, die schwedische WM-Erfolgsstory sei eng mit Forsberg verknüpft. Drei Spiele, null Tore, null Assists und kaum Einfluss aufs Spiel – das ist die ernüchternde Bilanz des 26-Jährigen.

Wenig von Selbstvertrauen gesehen

Über seine enttäuschende EM-Vorstellung 2016 hatte Forsberg gesagt, er sei damals verkrampft gewesen, jetzt aber, vor der WM in Russland, sei er entspannt und voller Selbstvertrauen. Davon gesehen hat man allerdings nicht viel. Was man ihm zugutehalten muss: Er ist sich nicht zu schade, hart nach hinten zu arbeiten, sodass ihn Trainer Janne Andersson in allen Partien durchspielen liess.

Forsberg kommt aus Sundsvall, 350 Kilometer nördlich von Stockholm. Schon sein Vater und Grossvater sind dort Profis gewesen. Von seinem Stammverein wechselte er 2013 zu Malmö und im Januar 2015 holte ihn Leipzig, das er in die Bundesliga führte.