Bis anhin habe ich an der Fussball-WM eigentlich zahlreiche gute, attraktive, interessante, spannende und unterhaltende Spiele gesehen. Wenn ich dann anderntags die Zeitungen las oder mir die Diskussionen am Fernsehen zu Gemüte führte, wurde ich dann aber fast jedes Mal eines Besseren respektive eines Schlechteren belehrt.

Klar, Deutschland konnte nicht mehr an seine Leistungen von vor vier Jahren anknüpfen und ist ausgeschieden. Klar, Argentinien war ohne das Genie von Messi eine Zumutung. Klar, Spanien schob den Ball nur hin und her. Und ebenso klar, dass Portugal den Ball auch schob – aber nur hin zu Ronaldo.

Das war dann eben leicht auszurechnen. Was ich gleichwohl sagen muss: Der Wettkampf der Experten auf den verschiedenen deutschen Sendern, wer denn nun die vernichtendste Formulierung findet, erinnert mich stark an den «billigen Jakob», der einst den Kunden an den Jahrmärkten lautstark seine Ware andrehen wollte.

Auch jene Teams, die «überlebt» haben, bekommen ihr Fett ab. Beinahe muss man sich vergewissern, ob es überhaupt einen Weltmeister gibt. Brasilien? Muss sich noch gewaltig steigern, wenn es eine Chance haben will, speziell der weinerliche Neymar.

Frankreich? In der Vorrunde eine Katastrophe, was die vereinigten Multimillionäre an Minimalismus abgeliefert haben. England? Überschätzt sich wie immer selbst, diesmal wegen zweier Siege gegen die «No Names» aus Panama und Tunesien. Uruguay? Hatte eine schwache Gruppe und wird sich noch steigern müssen.

Schliesslich die Schweiz? Hielt mit Brasilien einen WM-Favoriten in Schach, schoss gegen Serbien und Costa Rica je zwei Tore, doch die nicht so lustige Medienschar zwitschert nach dem dritten Spiel im Chor: Dürftige Leistung, glanzlos im Achtelfinal, und – Sie erahnen es schon: wird sich gehörig steigern müssen... Wer will denn schon nur eine Runde weiterkommen, glanzvoll soll dies geschehen, mindestens.

In Russland sind die besten Nationalteams der Welt versammelt, doch keines hielt in der Vorrunde der Beurteilung der Fachleute stand, vielleicht mit Ausnahme von Belgien und Kroatien, denen aber wieder niemand den WM-Titel zutraut.

Der Massstab, an dem die Leistungen gemessen werden, ist unterdessen so absurd hoch wie die Gehälter gewisser Fussball-Stars. Liefere mir ein denkwürdiges «Spiel des Jahres», oder ich stufe dich gleich als ungenügend ein!

Doch die WM-Geschichte lehrt uns: Die heute vernichtend Kritisierten sind oft die Finalisten von morgen! Die Meinungen ändern schnell. Schon ist Frankreich nach einem tollen Achtelfinal Favorit auf den WM-Titel. Wäre Deutschland noch dabei, man dürfte es trotz dreier dürftiger Leistungen immer noch nicht abschreiben. Ach wie gerne wären die Deutschen so weit wie die Schweizer, nämlich eben, glanzlos im Achtelfinal.