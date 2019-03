Der SFV hatte im Vorfeld mit 20'000 bis 25'000 Zuschauern gerechnet und sich deshalb für eine Austragung in Basel, dem grössten Stadion der Schweiz, entschieden. 36 000 Menschen finden bei internationalen Spielen dort Platz.

Wilde Spekulationen um die vielen leeren Plätze

Nach dem Spiel gab es dann schnell wilde Spekulationen, warum so viele Fans zu Hause blieben. Die von der Uefa aus Vermarktungsgründen so festgelegte späte Anspielzeit, die Ticketpreise, die fehlende Attraktivität des Wettbewerbs, der Mangel an dänischen Stars, der fehlende Patriotismus in unserem Land, das Gehabe der heutigen Fussballer-Generation, das Wetter, ja sogar die parallel stattfindenden Eishockeyplayoffs wurden als potenzielle Fernbleibegründe aufgeführt.

Woran es wirklich lag, kann dem FCB herzlich egal sein. Denn dank der Nati ist Rotblau einen Negativrekord los. Zuletzt waren in der Liga gegen Thun nur 20'717 Tickets verkauft worden. Doch da der FCB trotz eines Rückgangs von 8,4 Prozent immer noch 19'467 Jahreskarten verkauft hat, wird er die Nati zumindest in der Liga in diesem Jahr nicht mehr unterbieten können.

So haben sich die Zuschauerzahlen entwickelt: