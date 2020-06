Vor dem Spiel gegen Lausanne: Zwei fragliche Personalien und eine unbeantwortete Frage

Bevor es los geht, kommt eine Bitte. Man solle Marcel Koller nur zum aktuellen Spiel - in diesem Fall also dem Cup-Viertelfinal bei Lausanne-Sport am Sonntag - befragen. Alles andere sei nicht Thema. Es ist eine Bitte, wie sie vor der Coronapause oft in den Raum geworfen wurde von den Medienverantwortlichen des FC Basel. Es ist aber auch eine Bitte, die natürlich und wie so oft - nicht umgesetzt wurde. Auch wenn es lange danach scheint.

Denn erst ganz am Ende, als alles im Kontext der ersten Partie des FCB nach der Coronapause geklärt scheint, kommt die Frage noch. Jene Frage, bei welcher der Journalist selber schon vorne weg nimmt, dass er wisse, dass er wohl keine Antwort bekommen werde. Die Frage nach der Zukunft Marcel Kollers. Der Vertrag des Cheftrainers des FC Basel läuft am 30. Juni aus. Er würde sich automatisch verlängern, würden die Basler Meister werden. Aber sollte dies noch geschafft werden, würde dies ebenfalls nach dem 30. Juni passieren. Die Saison beginnt erst am 19. Juni wieder und dauert bis am 2. August an.

Offiziell ist die Vertragssituation Kollers nur noch bis in rund zwei Wochen geklärt. Hinter den Kulissen soll längst klar sein, dass der Zürcher nicht über die Saison hinweg bleiben wird. Zu teuer ist er und zu wenig passt er in die angestrebte, neue, red-bullsche oder amsterdamsche Spielweise. Was aber bis zum 2. August passieren wird, ist unklar. Auch Nachfragen, ob denn immerhin Gespräche geführt wurden dahingehend, bleiben unbeantwortet. Koller hat, nach langer Auskunftfreudigkeit und Geduld scheinbar vor allem Letztere nicht mehr.

Bereits beim ersten öffentlichen Training der Post-Coronaära Ende Mai erklärte er, sich nicht mehr zu diesem Thema äussern zu wollen. Und so quittiert er die Frage am Freitagnachmittag konsequent wie folgt: «Sie waren auch dabei, als ich sagte, dass ich darauf nicht mehr antworten werde.» Und auf die Nachfrage, ob es einen neuen Stand gäbe, folgt ein «Der Verein und ich werden gegen aussen kommunizieren, wenn es etwas zu kommunizieren gibt.» Damit ist das Thema durch. Zumindest für diesen Freitag. Nicht aber, bis die Lage nicht offiziell geklärt ist.

Eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen

Das Thema Vetragsverlängerung ist aber eines, das am Freitag noch etwas mehr Gesprächsstoff liefert. Denn bevor Koller vor die Medien tritt, teilt der FC Basel von sich aus mit, dass zumindest einer der am 30. Juni endenden Verträge nicht verlängert wird, auch nicht bis zum Ende der aktuellen Saison: Jener von Zdravko Kuzmanovic. Der Verein und der Spieler hätten sich «gemeinsam darauf geeinigt», dass Kuzmanovic nur noch wenige Tage in Diensten des FCB stehen wird. «Er hat mir das am Freitagmorgen mitgeteilt, dass er und der Klub sich nicht einigen konnten. Das muss man so akzeptieren», sagt Koller.

Für das Spiel vom Sonntag wäre Kuzmanovic fit.

Genauso wie beispielsweise Ricky van Wolfswinkel, der vor der Coronapause einen kleinen Rückschlag nach seinem Aneurysma-Eingriff erlitten hatte. Es sind die positiven Nebeneffekte, dass solche Spieler sich erholen konnten und einsatzfähig sind. Ohnehin, so Koller, habe es keine grösseren verletzungsbedingten Probleme gegeben in dieser ungewöhnlichen, zusätzlichen Vorbereitungsphase mitten in der Saison. Und doch wird der Trainer auf zwei Spieler wohl ziemlich sicher verzichten müssen: Valentin Stocker und Edon Zhegrova. Captain Stocker leidet an Wadenproblemen, Zhegrova schmerzt der Fuss. Ein Einsatz ist zwar «nur» fraglich oder wie Koller es sagt: «Auf Messers Schneide». Aber angesichts des straffen Programms der nächsten Wochen wird der Trainer wohl auch prophylaktisch auf die beiden verzichten. 13 Ligaspiele stehen in sechs Wochen an. Da wird er es kaum riskieren, die Angeschlagenen gegen Lausanne einzusetzen und Folgeschäden zu verursachen.

Auch ohne die möglichen Abwesenden sei die Mannschaft bereit, gut drauf und die internen Testspiele intensiv und aufschlussreich gewesen. Koller ist positiv gestimmt. Trotz ungewünschter Fragen und einer Warnung vor dem ersten Gegner post Corona: «Lausanne ist die beste Mannschaft der Challenge League. Das wird ein rechter Brocken für einen Cup-Viertelfinal und als erstes Spiel nach dieser Coronakrise.»