Versuch Nummer vier: Was ist, wenn nach dem vermeintlich einfachen Startprogramm gegen Xamax, Thun und Lugano null Punkte auf dem Konto des FC Luzern stehen? Weiler lacht und sagt. «Jetzt hören Sie aber auf, wollen Sie mir eigentlich Angst machen?»

Weiler, der Praktiker

Abstieg auf dem Papier als Trainer, keine Bilderbuchkarriere, der Hinweis auf die schwierige Ausgangslage beim FC Luzern und ein heikles Startprogramm: Die vier Versuche, Weiler aus der Reserve zu locken, scheitern. Den 44-jährigen Zürcher bringt nichts aus der Ruhe. Weiler bleibt entspannt. Seine Arbeitsweise als Trainer bringt er kurz und bündig auf den Punkt: «Ich bin der Praktiker. Ich will arbeiten. Während meiner Arbeit steht der gesunde Menschenverstand an erster Stelle. Und eines darf man bei aller Bedeutung des Fussballs nicht vergessen. Es ist und bleibt ein Spiel.»

Für Weiler ist es bis zum heutigen Tag ein erfolgreiches Spiel. Den FC Aarau führte er in die Super League und Nürnberg in die Aufstiegsspiele für die 1. Bundesliga. Das Sahnehäubchen auf seine Karriere setzte er bei Anderlecht. Mit den Belgiern holte er in der Saison 2016/17 den Titel und qualifizierte sich für die Champions League. Weiler wurde in Belgien Trainer des Jahres. Die Tätigkeit in Anderlecht war sein Meisterstück.