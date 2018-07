In den bisherigen 56 Partien der WM in Russland fielen bereits elf entscheidende Treffer in der Nachspielzeit, drei davon in der 95. Minute. Die Schweiz ist in dieser Statistik durch das Eigentor von Yann Sommer zum 2:2 gegen Costa Rica (93.) vertreten. Zudem wurden fünf weitere Treffer, die auf den Ausgang der Spiele Auswirkungen hatten, in den letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit erzielt.

In den Achtelfinals erzielten Nacer Chadli für Belgien (zum 3:2 gegen Japan) und Yerry Mina für Kolumbien (zum 1:1 gegen England) entscheidende Tore in der Nachspielzeit. Treffer in der Verlängerung gab es bislang aber noch keine. Kolumbien - England wurde genauso im Penaltyschiessen entschieden wie Kroatien - Dänemark und Russland - Spanien.