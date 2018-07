Behrami spielt weiter

Eines stellt Behrami auch noch klar: Dass er weiterhin für das Nationalteam spielen wird. «Ich spüre, dass ich dem Team noch etwas geben kann. Ich habe noch Ziele mit diesem Team.»

Diese Gruppe gibt ihm viel. Vor allem mental. «Und ich brauche auch mit 33 noch ein Ziel am Horizont.»

Die Frage ist einfach, wie weit ihn sein Körper noch trägt. Er ist gezeichnet von Verletzungen. Vor allem das Knie schmerzt fast bei jedem Spiel.

Einen Valon Behrami kann diese Schweiz noch sehr lange gut gebrauchen. Auch wenn es nur darum, seinen Kollegen ein Vorbild zu sein in Sachen sachlicher Einschätzung der Leistungen.

Ganz zum Schluss verriet Behrami noch, warum diese WM ziemlich emotional war. Dank Lara Gut. Und setzte zu einer kleinen Liebeserklärung an. «Sie hat ihre Vorbereitung angepasst, um mich unterstützen zu können. Und an manchen Orten Russlands irgendwo einen Kraftraum gefunden. Ich habe dank ihr eine grosse Stärke in meinem Leben gefunden. Dieses Gefühl ist wunderschön.»