Hat dem FCB das Glück gefehlt?

Wenn zu allem auch noch Pech dazu kommt, wird es halt sehr schwierig. Aber ich bin stolz auf die Mannschaftsleistung am Dienstag. Es ist klar, dass wir die Quali nicht in Linz sondern in Basel verbockt haben.

Sich für die Champions League zu qualifizieren, wird als Schweizer Verein immer schwieriger. Der FCB müsste Meister werden, um überhaupt in die Quali zu kommen. Ist Ihnen das bewusst?

Definitiv. So ist der Lauf der Dinge. Wir hatten in den letzten Jahren auch Glück, dass wir so gut eingestuft waren und teilweise sogar direkt in der Gruppenphase der Champions League waren. Aber wir haben es auch in der Vergangenheit mal nicht geschafft und sind in der Quali gescheitert. Klar ist das Ausscheiden gegen Linz schade, aber auf der anderen Seite haben wir gegen Eindhoven eine enorme Leistung gezeigt, die auch nicht selbstverständlich war. Man muss sehen, dass die aktuelle Mannschaft von der internationalen Erfahrung her einfach noch nicht an dem Punkt ist. Die Mannschaft darf noch lernen und sich weiterentwickeln. Von dem her fühlt es sich ok an, auch wenn wir die Chance verpasst haben, nach den Sternen zu greifen.





Die Bilder vom Spiel gegen Eindhoven: