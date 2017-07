Vaduz setzte sich gegen Bala Town nach einem 2:1-Auswärtssieg auch daheim mit 3:0 durch. Doppeltorschütze Aldin Turkes und Marco Mathys sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse im Duell zwischen dem liechtensteinischen und dem walisischen Cupsieger.

In der 2. Qualifikationsrunde trifft Vaduz, das noch nie eine Gruppenphase erreicht hat, auf die Norweger von Odd Skien. Am kommenden Donnerstag bestreitet Vaduz daheim das Hinspiel, eine Woche später das Rückspiel.

Luzern gegen Osijek

Der FC Luzern steigt in der 2. Qualifikationsrunde mit dem erwarteten Duell gegen das kroatische Team von Osijek in den Wettbewerb ein. Der Klub aus der 100'000-Einwohner-Stadt setzte sich ohne Probleme gegen Santa Coloma, den Cupsieger aus Andorra, durch. Osijek belegte zuletzt in der heimischen Meisterschaft den 4. Platz. Luzern spielt am nächsten Donnerstag zunächst auswärts und eine Woche später daheim.