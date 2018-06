Trotz des Ausfalls von Cavani jubelte am Ende Uruguay, das seit 1970 erst zum zweiten Mal wieder in die Runde der letzten acht einzog. Die Südamerikaner bestanden damit nach der Vorrunde, in der sie kaum gefordert worden waren, den ersten Härtest. Zwar kassierten sie im vierten Spiel des Turniers den ersten Gegentreffer, nichtsdestotrotz verfügen sie über eine der besten Abwehrreihen des Turniers.

Uruguays Abwehrspezialisten

Portugal fand spielerisch gegen das sehr kompakte 4-4-2-System kaum Lösungen. Godin und José Gimenez, die auch bei Atlético Madrid ein Abwehrbollwerk bilden, hielten die Defensive zusammen. Und Portugals Coach Fernando Santos hatte für einmal keinen Plan B bereit. Unter der Führung des 63-Jährigen war es erst die zweite portugiesische Niederlage im 33. Pflichtspiel. Im Herbst 2016 unterlag Portugal (ohne Ronaldo) zum Auftakt der WM-Qualifikation der Schweiz in Basel 0:2.

Portugals Abwehr, einer der Schlüssel auf dem Weg zum EM-Triumph 2016, war lange nicht mehr so stilsicher wie vor zwei Jahren. Vor allem José Fonte, der mittlerweile in China spielt, konnte den fehlenden Rhythmus nicht kaschieren. Und Pepe avancierte in seinem 99. Länderspiel innerhalb von sieben Minuten vom Helden zum Depp. Zuerst schoss er per Kopf das 1:1 (55.); dass aber auch er seinen Zenit überschritten hat, offenbarte er in der 62. Minute, als er vor dem 1:2 einen weiten Abschlag von Muslera unterlief.