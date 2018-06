Miserable Körpersprache bei Messi

Kaum etwas spricht noch für die Albiceleste. Der Druck ist maximal, die Leistung bisher minimal. Die Mannschaft ist auf dem Platz augenscheinlich keine Einheit und angeblich auch nicht neben dem Platz.

Messis Körpersprache ist miserabel. Er, der die schon länger schwächelnden Argentinier mit einem Hattrick im entscheidenden Spiel der Qualifikation gegen Ecuador fast im Alleingang an die WM geschossen hat, scheint die Lust an der Nationalmannschaft gerade wieder einmal verloren zu haben.

In Russland ist er bisher ein Schatten seiner selbst, trotz den meisten Abschlüssen (12) aller WM-Spieler noch ohne Torerfolg. Bei Willy Caballero traten die schlimmen Befürchtungen ein.

Der 36-jährige Ersatzgoalie von Chelsea patzte gegen Kroatien schwer, so schwer, dass gegen Nigeria voraussichtlich nicht mehr er das Tor hüten wird, sondern der Debütant Franco Armani.

Kritik prasselte auf viele ein, auch auf Messi. Das Chaos aber, so der Tenor in der Heimat, hat hauptsächlich Jorge Sampaoli zu verantworten. Dem 58-Jährigen, der Chile 2015 zum Gewinn der Copa America führte, werden fragwürdige Personalentscheide vorgehalten, etwa die Ernennung von Caballero zur Nummer 1, die Nicht-Berücksichtigung grosser Namen wie Gonzalo Higuain oder Paolo Dybala in seinen bisherigen Stammformationen oder die exzessive Rotation in seinen bisherigen 13 Spielen als Nationalcoach Argentiniens.