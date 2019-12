Union Berlin setzt sich von den Abstiegsplätzen ab

Matchwinner auf dem Weg zum vierten Sieg in den letzten fünf Bundesligaspielen war Stürmer Sebastian Andersson mit seinen beiden Toren. Der Schwede erzielte in den letzten vier Meisterschaftsspielen fünf Treffer. Nach der 14. Runde steht Aufsteiger Union Berlin nun nicht nur im gesicherten Tabellen-Mittelfeld, er hat auch mehr Punkte geholt (19) als die beiden Mit-Aufsteiger Köln und Paderborn (je 8) zusammen.

Die hervorragende Arbeit von Urs Fischer wurde auch auf Seiten der Verlierer gewürdigt. "Wir können uns von den Berlinern eine Scheibe abschneiden. Union ist ein Beispiel für unsere Mannschaft. Sie spielen Fussball in totaler Konsequenz", sagte der Kölner Trainer Markus Gisdol. Er selber hat beim "FC" die Wende (noch) nicht herbeigeführt. Mitte November ersetzte Gisdol den glücklosen Achim Beierlorzer; seither hat Köln in drei Spielen nie gewonnen und nur einen Punkt geholt - und ist an das Tabellenende abgestürzt.

Telegramme:

Union Berlin - Köln 2:0 (1:0). - 22'012 Zuschauer. - Tore: 33. Andersson 1:0. 50. Andersson 2:0.

Werder Bremen - Paderborn 0:1 (0:). - 39'870 Zuschauer. - Tor: 90. Michel 0:1. - Bemerkung: Werder ohne Lang (Ersatz).

Rangliste:

1. Borussia Mönchengladbach 14/31 (30:16). 2. RB Leipzig 14/30 (39:16). 3. Borussia Dortmund 14/26 (33:19). 4. Schalke 04 14/25 (25:18). 5. SC Freiburg 14/25 (24:17). 6. Bayer Leverkusen 14/25 (22:18). 7. Bayern München 14/24 (35:20). 8. Hoffenheim 14/21 (19:23). 9. Wolfsburg 14/20 (15:14). 10. Union Berlin 14/19 (18:19). 11. Eintracht Frankfurt 14/18 (24:22). 12. Augsburg 14/17 (20:26). 13. Mainz 05 14/15 (20:34). 14. Werder Bremen 14/14 (22:29). 15. Hertha Berlin 14/12 (20:29). 16. Fortuna Düsseldorf 14/12 (16:29). 17. Paderborn 14/8 (17:32). 18. 1. FC Köln 14/8 (12:30).