Die Erinnerungen an den WM-Final sind noch nicht verblasst, da rollt der Ball in der Schweiz bereits wieder. Die neue Saison beginnt. Und die Fragen lauten: Kann YB seinen Coup wiederholen? Ist der FCB wieder hungrig? Welcher Aussenseiter wird so überraschen können wie Kroatien an der WM? Welcher Favorit wird so enttäuschen wie Deutschland? Wer wächst über sich hinaus wie die Russen? Und wer bricht im entscheidenden Moment zusammen wie das Schweizer Nationalteam?

FCB und YB im Titelrennen

Das Titelrennen dürfte erneut ein Zweikampf werden. Alles andere als ein Meister YB oder FCB am Ende der Saison wäre eine Sensation. Cupsieger FCZ möchte die Grossmächte zwar angreifen, aber konstant solche Leistungen wie im Cupfinal traut man der jungen Mannschaft noch nicht zu. Die ersten Abstiegskandidaten heissen Xamax, Thun und Lugano.

Dass es die Barrage nach sieben Jahren wieder gibt, ist für die Zuschauer ein Gewinn. Die Vertreter der Challenge League waren geschlossen dafür, inklusive Aufsteiger Xamax. Die nötige Zweidrittelmehrheit wurde sogar übertroffen. Dank GC, FCZ und St. Gallen, die neben Absteiger Lausanne und dem Spitzenduo YB/FCB für die Wiedereinführung der Barrage waren.

YB und das Geschick von Christoph Spycher.

Es waren 32 lange Jahre des Wartens. Nun hat sich YB den Thron zurückerobert. Und damit den lange ersehnten Traum eines Titels endlich erfüllt. Dass der Erfolgshunger der Berner damit gestillt ist, davon darf nicht ausgegangen werden. Alleine der Name Christoph Spycher bürgt schon dafür.