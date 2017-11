Zuerst einmal ist das eine gute Nachricht. Weil das bedeutet, dass die Schweiz den Ausfall von Behrami auf dem Platz gut verkraftet hat. Und es bedeutet auch, dass sich das Team von der Posse neben dem Platz nicht ablenken liess.

Behramis Verein Udinese wollte den angeschlagenen Aggressivleader zurück nach Italien holen. Der Nati-Delegierte Claudio Sulser reagierte mit einem ziemlich deutlichen «No!». Die Angelegenheit liegt immer noch bei der Fifa.

Behrami selbst ist der Vorfall fast etwas peinlich. «Es ist mir wichtig, dass alle wissen, wie sehr es mir leidtut, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Wer meinen Charakter kennt, weiss: Ich wollte nur helfen. Ich hoffe, dass mit Udinese alles in Ordnung kommt.» Und dann fügt er noch an: «Jeder weiss, dass diese WM der letzte grosse Traum meiner Karriere ist.»

Überwältigt vom Mitgefühl

Ein bisschen war Behrami sogar überwältigt vom Mitgefühl seiner Teamkollegen. «Seit ich mich verletzt habe, bekam ich viele Nachrichten. Sie schrieben mir: ‹Valon, hoffentlich kannst du trotzdem kommen› oder: ‹Wir brauchen dich! Egal wie.› Es ist unglaublich, das zu spüren. Dieses Gefühl kannst du nirgendwo kaufen. Und darum liebe ich diese Mannschaft auch so. Aber ich wollte nie etwas provozieren oder respektlos sein gegenüber meinem Verein.»

Und wie hat er den Abend im Windsor Park erlebt? «Es war sehr schwierig, zuzuschauen. Ich hatte wohl mehr Schmerzen im Körper und im Kopf als jemals auf dem Platz. Der Abend hat mir vor allem eines gezeigt: Ich bin so was von noch nicht bereit, Trainer zu werden.» Sagt es, lacht und verschwindet glücklich in die Nacht.

Ob er am Sonntag spielen wird? Das ist und bleibt unwahrscheinlich. Ist das schlimm? Behrami selbst sagt: «Nun, es ist schön, zu sehen, dass sie mich auf dem Platz gar nicht brauchen.» Möge das am Sonntag auch so sein.