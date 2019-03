Dem Brasilianer Neymar droht eine Strafe durch die UEFA. Der europäische Verband hat Ermittlungen gegen den Superstar von Paris Saint-Germain eingeleitet, nachdem dieser nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft aus der Champions League gegen Manchester United die Schiedsrichter beschimpft hatte.

Neymar hatte die Partie wegen einer Verletzung verpasst. Ohne ihn scheiterte PSG wegen eines Penaltys in der Nachspielzeit in den Achtelfinals. Darauf bezeichnete Neymar in den sozialen Medien den Ausgang der Partie als eine "Schande" und das Schiedsrichter-Team als "vier Typen, die keine Ahnung vom Fussball haben".