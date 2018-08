Für Thun, Basel, Sion und den FC Zürich gestaltete sich der Cup-Nachmittag nach Plan. Alle vier Super-Ligisten feierten gegen unterklassige Teams die erwarteten Siege, alle vier bekundeten dabei wenig Mühe. Am längsten mit dem übermächtigen Gegner mitzuhalten vermochte Montlingen aus der 2. Liga. Die Rheintaler kassierten beim 0:3 gegen Basel zwar bereits nach 10 Minuten den ersten Treffer, hielten sich danach aber bis zur 66. Minute schadlos.

Während Basel gegen Montlingen und Sion, das gegen Köniz aus der Promotion League ebenfalls 3:0 gewinnen konnte, sich mit dem Weiterkommen begnügen mussten, feierten Thun und der FCZ gegen ihre Gegner Schützenfeste. Thun bekundete beim 5:1 gegen Veyrier aus der 2. Liga interregional eine gute Viertelstunde, um sämtliche Hoffnungen nach einem möglichen Cup-Wunder in der Genfer Gemeinde zu zerschlagen. Denis Hediger und Nicolas Hunziker als Doppeltorschütze brachten Thun bis zur 17. Minute 3:0 in Front - zur Pause lag der Favorit 4:1 vorne.

Zürich kam bei Concordia Basel (2. Liga) gar zu einem 6:0-Erfolg. Beim FCZ, der ohne den zuletzt Abwanderungswilligen Michael Frey antrat, glänzten Stephen Odey und Antonio Marchesano als Doppeltorschützen.

Aarau mit viel Mühe

Bedeutend mehr Mühe bekundete Challenge-League-Schlusslicht Aarau gegen Amriswil, das fussballtechnisch wie Veyrier in der 2. Liga interregional zuhause ist. Erst in der Nachspielzeit der 30-minütigen Verlängerung gelang Gianluca Frontino der Siegtreffer. Und dies, obwohl Aarau gegen den Aussenseiter ab der 86. Minute in Überzahl agieren konnte.

Telegramme und Resultate

Veyrier - Thun 1:5 (1:4)

Village. - 1200 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 7. Hunziker 0:1. 11. Hunziker 0:2. 17. Hunziker 0:3. 20. Paratte 1:3. 33. Fatkic 1:4. 58. Ferreira 1:5.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Rodrigues (60. Facchinetti), Kablan; Grégory Karlen (46. Ferreira), Hediger, Fatkic; Salanovic, Hunziker (60. Tosetti), Spielmann.

Bemerkung: Thun ohne Sutter, Joss und Costanzo (alle verletzt).

Concordia Basel - FC Zürich 0:6 (0:4)

St.-Jakobs-Park. - 3551 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 14. Pa Modou 0:1. 28. Odey 0:2. 33. Marchesano 0:3. 37. Kololli 0:4. 63. Odey 0:5. 88. Marchesano 0:6.

FC Zürich: Vanins; Winter, Nef (71. Rexhepi), Bangura (60. Maxsö), Pa Modou; Domgjoni, Hekuran Kryeziu; Haile-Selassie (60. Rodriguez), Marchesano, Kololli; Odey.

Bemerkungen: Zürich ohne Kempter (verletzt) und Frey (nicht im Aufgebot). 61. Pfostenschuss von Findik (Concordia Basel).

Montlingen - Basel 0:3 (0:1)

Kolbenstein. - 4400 Zuschauer. - Tore: 10. Balanta 0:1. 66. Bua 0:2. 84. Kalulu 0:3.

Basel: Hansen; Widmer, Cümart, Balanta, Riveros; Xhaka, Kuzmanovic; Bua (77. Stocker), Campo (81. Huser), Kalulu; Okafor (53. Pululu).

Bemerkung: Basel ohne Suchy (verletzt).

Frauenfeld - Rapperswil-Jona 0:5 (0:0)

Kleine Allmend. - 800 Zuschauer. - Tore: 63. Turkes 0:1. 68. Nater 0:2. 70. Turkes 0:3. 85. Hadzi 0:4. 88. Krasniqi 0:5.

Langnau - Kriens 0:6 (0:3)

Moos. - 500 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 21. Chihadeh 0:1. 33. Seferagic 0:2. 36. Ulrich 0:3. 55. Chihadeh 0:4. 71. Cirelli 0:5. 82. Cirelli 0:6.

Schweizer Cup. 1/32-Finals. Samstag:

Veyrier (2.i) - Thun 1:5 (1:4)

Concordia Basel (2.) - Zürich 0:6 (0:4)

Montlingen (2.) - Basel 0:3 (0:1)

Köniz (PL) - Sion 0:3 (0:1)

Biel (1.) - Young Boys 19.30 Uhr

Willisau (2.i) - Breitenrain Bern (PL) 1:3 (0:2)

Frauenfeld (2.i) - Rapperswil-Jona 0:5 (0:0)

Solothurn (1.) - Stade Nyonnais (PL) 0:2 (0:1)

Zug (1.) - Red Star Zürich (1.) 1:2 (0:2)

Amriswil (2.i) - Aarau 1:2 (1:1, 0:1) n.V.

Malcantone (3.) - Moutier (2.i) 0:2 (0:2)

Goldau (1.) - Bavois (PL) 1:3

Bellach (2.) - Chiasso 0:7 (0:3)

Bellinzona (PL) - YF Juventus Zürich (PL) 4:0 (3:0)

Uzwil (2.i) - Wil 0:3 (0:1)

Erde (4.) - Azzurri Lausanne (1.) 1:5

Greifensee (2.) - Winterthur 0:3 (0:2)

Langnau i.E. (3.) - Kriens 0:6 (0:3)

Meilen (3.) - Servette 0:6 (0:2)

Meyrin (1.) - Cham (PL) 1:6 (1:2)

Novazzano (2.i) - Echallens (1,) 0:4 (0:1)

Kosova Zürich (1.) - Lausanne-Sport 0:4 (0:2)

Grand-Saconnex (2.) - Muri AG (2.i) 18.30 Uhr

Portalban/Gletterens (2.i) - Wohlen (PL) 19.00 Uhr