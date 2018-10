Die Enthüllungen des «Spiegels» schlugen Wellen weit über die Welt des Fussballs hinaus. Kathryn Mayorga bezichtigte den portugiesischen Superstar vor zehn Tagen, sie vor fast zehn Jahren in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Nach einer Partynacht im «Rain», einem Nachtklub im Palms Casino Resort, soll der Fussballer sie und eine Kollegin in sein Penthouse geladen haben. Als sie sich umziehen wollte, um mit Ronaldo und seiner Entourage im Jacuzzi mit Aussicht über die Stadt zu baden, sei der Fussballer mit entblösstem Geschlecht hereinspaziert, habe sie erst gedrängt, ihn mit der Hand zu befriedigen. Dann wollte er, dass sie seinen Penis in den Mund nehme. Und letztlich habe er sie anal vergewaltigt.

«Sie hat mehrfach Nein und Stopp gesagt»: So hat Ronaldo die Geschehnisse dieser Nacht in einem Fragebogen seiner Anwälte geschildert. Ein Dokument, das es zwar in verschiedenen Versionen gibt, die dem «Spiegel» jedoch allesamt von den Whistleblowern von «Football Leaks» zugespielt wurden. Später soll Ronaldo den Sex als einvernehmlich bezeichnet haben.

Die Vorwürfe sind nicht neu. Schon vor etwas mehr als einem Jahr berichtete der «Spiegel» von ebendiesen Geschehnissen im Sommer 2009. Damals jedoch noch, ohne den Namen des mutmasslichen Opfers – Kathryn Mayorga – zu nennen. Ronaldos Management tat die Geschichte damals als «journalistische Fiktion» ab. Vier Tage später schoss CR7 im Viertelfinal der Champions League gegen Bayern München drei Tore. Wenig später fertigte er Atlético Madrid im Halbfinal mit einem neuerlichen Hattrick quasi

im Alleingang ab. Und Ronaldo funktionierte, als würde all das einfach so an ihm abperlen. Als wäre er eine Maschine. Die Vergewaltigungsvorwürfe gingen im sportlichen Trubel komplett unter.