Bereits in den Startminuten zeichnete sich für Stoke City ein harter Kampf gegen den kecken Aufsteiger aus Brighton ab. Das Team von Trainer Mark Hughes konnte aber einmal mehr auf die Klasse des Schweizer Intentionalen Xherdan Shaqiri zählen. In der 27. Minute fand ein langer Ball Shaqiris den Fuss von Stürmer Maxim Choupo-Moting, welcher die mustergültige Vorarbeit zur Führung ausnutzte.

Shaqiri glänzt bei Stoke derzeit als Vorlagengeber par excellence - mit nun fünf Assists in der Liga ist der Schweizer für seinen Klub an sieben der bislang 13 erzielten Punkte direkt beteiligt. Trotz einer erneut starken Leistung des 26-Jährigen reichte es Stoke gegen den Aufsteiger nicht zum Sieg. Trotz zweimaligem Rückstand steckte Brighton nicht auf und kam zum verdienten Punktgewinn.

Shaqiri wurde in der 73. Minute nach seiner starken Leistung aus taktischen Gründen durch Peter Crouch ersetzt. Der ehemalige englische Nationalstürmer Crouch kam schon zum 143 Mal in seiner Karriere als Einwechselspieler in der Premier League zum Zug. Dies bedeutet Liga-Rekord.

Brighton & Hove Albion - Stoke City 2:2 (1:2). - 29'676 Zuschauer. - Tore: 28. Choupo-Moting 0:1. 44. Gross 1:1. 45. Zouma 1:2. 60. Izquierdo 2:2. - Bemerkung: Stoke City mit Shaqiri (bis 73.).

Rangliste: 1. Manchester City 12/34 (40:7). 2. Manchester United 12/26 (27:6). 3. Chelsea 12/25 (23:10). 4. Tottenham Hotspur 12/23 (20:9). 5. Liverpool 12/22 (24:17). 6. Arsenal 12/22 (22:16). 7. Burnley 12/22 (12:9). 8. Watford 12/18 (19:21). 9. Brighton & Hove Albion 12/16 (13:13). 10. Huddersfield Town 12/15 (8:17). 11. Newcastle United 12/14 (11:14). 12. Leicester City 12/13 (16:18). 13. Bournemouth 12/13 (11:14). 14. Southampton 12/13 (9:14). 15. Stoke City 12/13 (15:24). 16. Everton 12/12 (12:24). 17. West Bromwich Albion 12/10 (9:18). 18. West Ham United 12/9 (11:25). 19. Swansea City 12/8 (7:15). 20. Crystal Palace 12/5 (6:24).