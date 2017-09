Für Dzemaili persönlich endete der Abend doch noch versöhnlich. Er erzielte das zweite Schweizer Tor einfach etwas später. Beim zweiten Penalty des Spiels – beide Male durch Mehmedi herausgeholt – musste er dann trotzdem Rodriguez den Vortritt lassen, der die Aufgabe auch souverän erledigte. Was bleibt sonst nach diesem Auftritt in Riga? Bemerkenswert ist vor allem eines: Nur zwei Teams in ganz Europa sind in dieser Qualifikations-Kampagne noch ungeschlagen. Die Schweiz und Weltmeister Deutschland. Allein schon dieser Fakt zeigt, wie gut die Mannschaft von Petkovic unterwegs ist. Natürlich waren einige Gegner von beschaulicher Qualität. Das galt auch für dieses Lettland vom Sonntag. Aber das ist in anderen WM-Qualifikationsgruppen auch so. Der Sieg in Lettland war nie in Gefahr. Es war ein souveräner Schweizer Auftritt. Einziger Makel waren vielleicht die 15 Minuten vor der Pause, als die Schweizer – nach Dzemailis Fehlschuss etwas geschockt – nachliessen. Ansonsten aber gibt es nichts zu mäkeln. Im Gegenteil. Es spricht für sie, auch in Lettland mit der nötigen Konzentration und Seriosität an die Aufgabe herangegangen zu sein.

Genauso bemerkenswert ist die Frühform von Haris Seferovic. Auch am Sonntag war es der Stürmer, der die Weichen zum Sieg stellte. Mit der ersten Chance erzielte er das 1:0. Beim 2:0 trat er als Vorbereiter auf. Ein Seferovic in Bestform, das kann in Portugal bestimmt nicht schaden. Bis dahin kann er, dessen Bezeichnung «der Mann aus Sursee» (Staatsfernsehen) bald Kult wird, bei seinem neuen Verein Benfica Lissabon noch weiter Fahrt aufnehmen. Es gilt: Der Zug in Richtung Russland rollt. Aber der Weg an die WM bleibt weit und beschwerlich. Zu gut ist Portugal in Form. Daran ändert auch ein Schweizer Sieg in Lettland nichts.