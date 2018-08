Bei Frankfurt hatte Trapp schon von 2012 bis 2015 unter Vertrag gestanden. In Paris war er hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Aréola zuletzt nur noch die Nummer drei. Bei der WM in Russland in diesem Sommer zählte er zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw.

Paris Saint-Germain hat am Schlusstag des Transferfensters aber auch noch zwei Spieler verpflichtet. Der französische Meister verpflichtete von Bayern München den spanischen Aussenverteidiger Juan Bernat und vom Premier-League-Absteiger Stoke City Offensivmann Eric Choupo-Moting.

Für Bernat sollen die Franzosen laut Angaben der "Bild"-Zeitung rund 15 Millionen Euro nach München überweisen. Der 25-Jährige hat in vier Jahren 76 Ligaspiele für die Bayern bestritten - zumeist als Vertreter von David Alaba auf der linken Aussenbahn. PSG bekundete auch Interesse an Bayerns Innenverteidiger Jérôme Boateng, sah wegen der geforderten Ablöse von kolportierten 50 Millionen Euro aber von einem Kauf ab.

Bernat wird sich auf der linken Abwehrseite der Pariser mit Layvin Kurzawa duellieren. Der 29-jährige Kameruner Choupo-Moting wurde als Ersatz für Mittelstürmer Edinson Cavani verpflichtet.