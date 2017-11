Der neue Milan-Coach spielte zwischen 1999 und 2012 für die "Rossoneri" und prägte deren beste Zeiten als defensiver Mittelfeldspieler mit. Der bald 40-jährige Kalabrier gewann mit Milan je zweimal die Champions League (2003 und 2007) und den Scudetto (2003 und 2011). Dazu wurde der 73-fache Internationale 2006 mit Italien Weltmeister.

Seine Trainerkarriere begann Gattuso im Februar 2013, nach einem halben Jahr als Akteur von Sion und nach der Freistellung von Victor Muñoz, als Spielertrainer der Walliser. Vier Monate später wurde er wie Chefcoach Arno Rossini entlassen.

Es folgten kurze, wenig erfolgreiche Engagements mit Palermo (Entlassung nach sechs Serie-B-Spielen) und mit dem griechischen Erstligisten Kreta (Out nach einem halben Jahr). Nach zwei Jahren bei Pisa in der Lega Pro mit Aufstieg in die Serie B und der folgenden Relegation kehrte er im Mai 2017 als Trainer der Nachwuchs-Mannschaft zu Milan zurück.