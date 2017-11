Schwizer wird jedoch erst im Sommer 2018 vom FC Rapperswil-Jona nach Thun wechseln. Im ersten Halbjahr 2018 wird Schwizer leihweise noch für den Challenge-League-Klub Rapperswil-Jona spielen.

Schwizer realisierte in der aktuellen Saison in 14 Pflichtspielen für die St. Galler zwei Tore und zwei Vorlagen. Mit sieben Toren und neun Assists war er in der vergangenen Saison massgeblich am Aufstieg Rapperswil-Jonas in die Challenge League beteiligt.