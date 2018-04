Der 27-jährige albanische Internationale erlitt am Mittwoch gegen den FC Zürich einen Teilriss am Innenband des rechten Knies und musste deshalb nach 81 Minuten ausgewechselt werden.

Xhaka ist in beim FCB unbestrittener Stammspieler und stand in der Super League in dieser Saison 21 Mal in der Startformation.