Das Kellerduell der 24. Runde brachte für den VfB Stuttgart viel Positives mit sich. Zwar verharrte die Mannschaft des angezählten Trainers Markus Weinzierl auf dem drittletzten Rang. Er schuf sich mit dem diskussionslosen Sieg über Tabellennachbar Hannover aber ein Polster von fünf Zählern auf die direkten Abstiegsplätze.

Die Basis zum ersten Sieg seit Mitte Dezember schufen sich die Stuttgarter bereits in der 4. Minute mit dem 1:0 durch Mario Gomez. Bis zur Pause erhöhte Rekordeinkauf Ozan Kabak auf 3:0. Beide Tore erzielte der Türke nach Cornern. Die akut abstiegsbedrohten Hannoveraner kassierten damit die Standard-Gegentore 16 und 17 in dieser Saison. In der Schlussviertelstunde krönte Steven Zuber seine starke Leistung mit einer Doublette innert drei Minuten zum Endstand.

Der Schweizer Internationale, der nach seinem Winterwechsel von Hoffenheim zu Stuttgart auf Anhieb eine wichtige Rolle einnimmt, war damit zum dritten Mal in Folge für seinen neuen Klub erfolgreich. Gegen Hannover war er zudem am 1:0 massgeblich beteiligt. Er legte den Ball mustergültig für Gomez auf, der seinerseits erstmals seit Mitte Dezember wieder traf.

Telegramme und Rangliste:

Stuttgart - Hannover 5:1 (3:0). - 55'781 Zuschauer. - Tore: 4. Gomez 1:0. 16. Kabak 2:0. 45. Kabak 3:0. 68. Jonathas 3:1. 78. Zuber 4:1. 81. Zuber 5:1. - Bemerkung: Stuttgart mit Zuber (verwarnt/bis 84.), Hannover mit Schwegler (bis 76.).

Das weitere Spiel vom Sonntag: Wolfsburg - Werder Bremen (18.00).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 24/54 (58:27). 2. Bayern München 24/54 (56:27). 3. RB Leipzig 24/45 (43:20). 4. Borussia Mönchengladbach 24/43 (43:30). 5. Eintracht Frankfurt 24/40 (47:30). 6. Bayer Leverkusen 24/39 (43:35). 7. Wolfsburg 23/38 (38:30). 8. Hertha Berlin 24/35 (37:34). 9. Hoffenheim 24/34 (47:36). 10. Werder Bremen 23/32 (38:34). 11. Fortuna Düsseldorf 24/31 (31:42). 12. Mainz 05 24/30 (27:38). 13. SC Freiburg 24/27 (34:40). 14. Schalke 04 24/23 (25:39). 15. Augsburg 24/21 (34:46). 16. VfB Stuttgart 24/19 (24:52). 17. Hannover 96 24/14 (21:55). 18. 1. FC Nürnberg 24/13 (18:49).