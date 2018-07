Der grosse Ausverkauf ist bei YB bisher ausgeblieben. Auch die hochgelobte Offensive um Hoarau, Assalé und Fassnacht ist noch mit an Bord. Wie erklären Sie sich das?

Ich denke, dass die Transferaktivitäten bisher auch wegen der Weltmeisterschaft ausgeblieben sind. Deshalb dauert es etwas länger. Ich denke schon, dass der eine oder andere unser Team noch verlassen wird. Aber das spielt keine Rolle und ist kein Thema innerhalb der Mannschaft. Wir können das auffangen. Ich als Captain erwarte von solchen Spielern, dass sie, so lange sie da sind, Gas geben für YB. Und das tun sie.

Sie sind mit Marco Wölfli die Teamsenioren (beide 35), haben aber beide eine unglaublich gute Saison gespielt. Trauen Sie sich persönlich nochmals so eine gute Spielzeit zu?

Ja klar, sonst müsste ich ja nicht mehr mit dabei sein in dieser Spielzeit. Ich habe immer noch Lust und den Willen, in jedem Spiel auf höchstem Niveau agieren zu können. So lange ich konstant auf diesem Level spielen kann, macht es Sinn. Und als Captain will ich sowieso mit bestem Beispiel vorangehen.

Wie viele Spielzeiten hängen Sie nach dieser Saison noch an?

Ich mache mir diese Gedanken aktuell nicht und habe deshalb auch noch keine Ahnung, was nach meinem Karriereende sein wird.