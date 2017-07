David von Ballmoos

Zuletzt in zwei Challenge-League-Jahren beim FC Winterthur gereift, hat der 22-Jährige das Zeug, in die grossen Fussstapfen des in die Bundesliga transferierten Yvon Mvogo zu treten. Auch er ist ein physisch starker, mutiger und reaktionsschneller Goalie. Zudem ist er zupackend – wie es sich für einen Bauernsohn aus dem Emmental gehört.

Kevin Mbabu

Der Genfer wurde bei uns erstmals wahrgenommen, als er 2015 als 20-Jähriger für Newcastle in der Premier League debütierte und sogleich ins «BBC»-Team der Runde gewählt wurde. Von YB ausgeliehen, hat er als initiativer Aussenverteidiger derart überzeugt, dass ihn die Berner nun mit einem Dreijahresvertrag definitiv übernommen haben.

Steve von Bergen

Aufgrund seiner oft ungenügenden Leistungen in der letzten Saison gäbe es keinen Grund, weiter auf den alternden Captain zu setzen. Doch offensichtlich sieht Trainer Adi Hütter im 34-jährigen Neuenburger jenen Mann, der die Mannschaft führen und zusammenhalten kann. Eine Stammplatzgarantie hat der ehemalige Nationalspieler aber keine (mehr).

Yoric Ravet

Zweimal in Folge war der Franzose der beste Assistgeber (18 und 17 Vorlagen) in der Super League. In der letzten Spielzeit aber hatte er in der Vorrunde deutlich besser gespielt als in der Rückrunde. Kann er an seine besten Leistungen anschliessen, zählt der 27-Jährige unbestritten zu den wertvollsten Flügelspielern in der Schweiz.

Sékou Sanogo

Schon sechseinhalb Jahre ist der Ivorer nun in der Schweiz und müsste eigentlich längst

in einer grossen Liga auflaufen. Doch weil sich Engagements in der Bundesliga beim HSV und bei Stuttgart jeweils zerschlugen, nimmt der 28-Jährige nun seine vierte Saison bei den Bernern in Angriff. Im zentralen Mittelfeld ist er als Kraftwerk unverzichtbar.

Roger Assalé

Einen Kopf kleiner als Guillaume Hoarau ist der 23-Jährige die ideale Ergänzung zum Franzosen. Nach drei Toren in den ersten beiden Spielen für YB folgten zwar nur noch drei weitere in elf Partien, doch der Ivorer mit dem Kämpferherzen hat die Qualität, seinen Platz gegen Challenge-League-Topskorer Jean-Pierre Nsamé zu verteidigen.

Kasim Nuhu

Nachdem Mallorca keine Verwendung für den Innenverteidiger gefunden hatte, kam er zu YB, um Spielpraxis zu sammeln. Der 1,90-Meter-Hüne aus Ghanas Hauptstadt Accra eroberte sich trotz einiger, der Unerfahrenheit geschuldeter Patzer schnell einen Stammplatz. Im Moment steht er in der Innenverteidiger-Hierarchie knapp vor Wüthrich und Bürki.

Loris Benito

Nach einer unbefriedigenden Saison bei Benfica Lissabon kam der Aargauer vor zwei

Jahren zu YB, um seine Karriere neu anzukurbeln. Grosses Verletzungspech verhinderte, dass der 25-Jährige bisher mehr als 21 Pflichtspiele für die Berner hätte absolvieren können. Nun will der Linksfuss mit dem grossen Potenzial wieder angreifen.

Djibril Sow

Als der frühere FCZler im Juni in der Schweizer U21 sein schwaches Pflichtspieldebüt gab, glaubte man zu wissen, weshalb er es in zwei Gladbacher Jahren auf nur drei Einsätze gebracht hatte. Doch die Verantwortlichen der Young Boys sehen mehr im 20-jährigen, schlaksigen Mittelfeldspieler und gaben ihm einen Vierjahresvertrag.

Miralem Sulejmani

Am einen Spieltag Weltklasse, am nächsten wiederum nur Kreisklasse. Überspitzt ausgedrückt ist dies das Bild, das der Serbe seit seiner Ankunft vor zwei Jahren hinterlassen hat. Kurz: Der mittlerweile 28-jährige Aufbauer schafft es einfach nicht, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Vor jedem Spiel kommt er einer Wundertüte gleich.

Guillaume Hoarau

Der beste Spieler in der Super League. Aber leider auch einer der Verletzungsanfälligsten. In den letzten beiden Saisons verpasste der 33-jährige Franzose deshalb 27 Meisterschaftspartien. Bleibt er verletzungsfrei wie in seiner ersten YB-Saison (14/15), dann kann er es auf 30 Ligatore bringen und die Young Boys von einem Titel träumen lassen.