Ricky van Wolfswinkel mit einem Kopfballtor in der 21. Minute nach Massflanke von Blas Riveros, Samuele Campo (65.) nach herrlichem Doppelpass mit Kevin Bua sowie Valentin Stocker (82.) erneut nach einem Assist von Bua markierten die Treffer im einseitigen Kräftemessen. St. Gallen fehlte es weder an Einsatz und Willen, sondern schlicht an Klasse und Qualität, um Basel Paroli bieten zu können. Die Mannschaft von Peter Zeidler wirkt stumpf, ideenlos, verunsichert und unentschlossen. Stets wird mit dem gleichen System versucht, den Ball ins gegnerische Tor zu kombinieren statt Spielverlagerungen vorzunehmen oder entschlossen aus Distanz das Glück zu suchen. Zudem fehlt es an der Passqualität und am Umsetzungsvermögen.

FCB-Trainer Marcel Koller liess rotieren, was dem Spielfluss aber keinesfalls störte. Die Gäste liessen St. Gallen geschickt auflaufen, machten die Räume eng und konterten, einmal in Ballbesitz, genau, schnell und gekonnt. Das Resultat widerspiegelt die klaren Verhältnisse. Es bestand in diesem Spiel vor 13'755 Besuchern ein Klassenunterschied.

St. Gallen - Basel 0:3 (0:1)

13'755 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 21. van Wolfswinkel (Riveros) 0:1. 65. Campo (Bua) 0:2. 82. Stocker (Bua) 0:3.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti (45. Wittwer), Vilotic, Stergiou (74. Kutesa), Lüchinger; Quintillà (46. Nuhu); Sierro, Ashimeru; Bakayoko, Rapp, Barnetta.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Suchy, Riveros; Xhaka (61. Frei), Kuzmanovic; Zhegrova (46. Bua), Campo (81. Zuffi), Stocker; Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Itten, Tafer und Wiss (beide verletzt), Kchouk, Koch, Kräuchi, Muheim und Ben Khalifa (alle nicht im Aufgebot). Basel ohne Balanta (verletzt), Hansen (krank), Okafor und Petretta (nicht im Aufgebot). 200. SL-Spiel von Taulant Xhaka. 2. Pfostenschuss von Campo. 35. Lattenkopfball von Rapp. Verwarnung: 80. Vilotic (Foul).