Stergiou hatte am Mittwochnachmittag über leichte Krankheitssymptome geklagt, worauf er sich umgehend in Isolation begab. Beim 0:0 des FC St. Gallen am Mittwoch gegen Lugano fehlte der 18-jährige Innenverteidiger deshalb zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Startformation der Ostschweizer.

Nach Absprache mit dem Kantonsarztamt kann der Tabellendritte der Super League den Spielbetrieb unter Einhaltung des Schutzkonzepts fortführen.