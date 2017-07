«Super League – Goool», so heisst das neu lancierte Fussballmagazin des Schweizer Fernsehen (SRF). Kaum angekündigt, sorgte es in den sozialen Medien auch schon für Diskussionen. Es wurden Befürchtungen laut, das Magazin, das ab dem 23. Juli jeweils am Sonntag um 18.00 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt wird, sorge für noch mehr Fussball-Sendezeit auf Kosten der Berichterstattung anderer Sportarten in der traditionellen Sonntags-Sportsendung «Sportpanorama».

Diese Befürchtungen sind aber falsch, wie Roland Mägerle, Abteilungsleiter Sport bei SRF, gegenüber der «Nordwestschweiz» ausführt: «Durch die Neuerung erhalten die restlichen Sportarten netto sogar rund zehn Minuten mehr Sendezeit. Dies, weil der bisher rund 20-minütige Block zum Schweizer Fussball aus dem ‹Sportpanorama› ausgegliedert wird, während die Sendung dank eines fünf Minuten nach hinten gerückten Schlusses nur zehn Minuten kürzer wird.»

Neue Sendung dank neuer Ausgangslage

Insgesamt gewinnt der Sportfan also am späten Sonntagnachmittag beziehungsweise dem frühen Sonntagabend an Sendezeit. Dass das SRF mit der neuen Sendung «Super League – Goool» überhaupt auf ein neues Format setzt, liegt an der neuen Ausgangslage in der höchsten Schweizer Fussballspielklasse.

Statt wie bisher zwei gibt es in der am Wochenende vom 22./23. Juli beginnenden Saison 2017/18 am Sonntag nur noch eine Anspielzeit – um 16.00 Uhr wird angepfiffen, kurz vor 18.00 Uhr sind die Partien fertig. «Damit können wir dem Publikum erstmals überhaupt einen ganz aktuellen Komplettservice mit allen Spielen und Toren der Super-League-Runde anbieten – und das unmittelbar nach Abpfiff der Sonntagspartien», sagt Mägerle.