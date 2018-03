Einfach so stehen lassen will er das aber nicht: «Ich muss auf den Cup zu sprechen kommen. YB war besser, aber den Penalty hätte ich nie gegeben. In einem so entscheidenden Spiel. Ein sehr umstrittener Entscheid. Das hat mich aufgeregt.»

Degen, ein Fan von YBs Fussball

Ein wenig anders tönt es bei David Degen (35), vor dreieinhalb Jahren in Basel zurückgetreten. Wenn er auf den Halbfinal zu sprechen kommt, gerät er ins Schwärmen: «Das war ein hervorragender Auftritt von YB. Fussball, wie ihn die Leute sehen wollen, da bin ich ein Riesen-Fan. Diese Dynamik, dieser Powerfussball von vorne bis hinten. Da schlugen die Herzen höher trotz minus zehn Grad.» Gleichzeitig betont er, dass er der grösste Kritiker von Dreierketten in der Abwehr sei: «Ich weiss nicht, wieso das in der Schweiz so in Mode ist. Es gibt nur ganz wenige Trainer, die das können. Conte bei Chelsea zum Beispiel. Aber auf Dauer kann man damit keinen Erfolg haben.»