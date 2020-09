Später Penalty bringt Manchester United den ersten Saisonsieg

Manchester United hat in seinem zweiten Saisonspiel in extremis mit einem Sieg auf den missratenen Saisonstart und die 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace vor Wochenfrist reagieren können. In der 3. Runde der Premier League gewann Manchester United auswärts gegen Brighton & Hove Albion dank einem Penaltytor des Portugiesen Bruno Fernandes in der 97. Minute 3:2.

Der Schiedsrichter hatte den Handspenalty erst nach Intervention des VAR gepfiffen. Brighton war nur drei Minuten zuvor zum 2:2 und zum vermeintlichen Punktgewinn gekommen.

Telegramm:

Brighton & Hove Albion - Manchester United 2:3 (1:1). - Tore: 40. Maupay (Foulpenalty) 1:0. 43. Dunk (Eigentor) 1:1. 55. Rashford 1:2. 95. March 2:2. 97. Bruno Fernandes (Handspenalty) 2:3.

Rangliste:

1. Leicester City 2/6 (7:2). 2. Everton 2/6 (6:2). 3. Arsenal 2/6 (5:1). 4. Liverpool 2/6 (6:3). 5. Crystal Palace 2/6 (4:1). 6. Manchester City 1/3 (3:1). 7. Aston Villa 1/3 (1:0). 8. Tottenham Hotspur 2/3 (5:3). 9. Leeds 2/3 (7:7). 10. Chelsea 2/3 (3:3). 10. Wolverhampton 2/3 (3:3). 12. Manchester United 2/3 (4:5). 13. Newcastle United 2/3 (2:3). 14. Brighton & Hove Albion 3/3 (6:6). 15. Burnley 1/0 (2:4). 16. West Ham United 2/0 (1:4). 17. Sheffield United 2/0 (0:3). 18. Fulham 2/0 (3:7). 19. Southampton 2/0 (2:6). 20. West Bromwich Albion 2/0 (2:8).