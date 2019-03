Der 46-jährige Norweger betreute den englischen Rekordmeister bisher nur interimistisch, nachdem er den Posten am 19. Dezember nach dem Rauswurf von José Mourinho übernommen hatte. Unter Solskjaer gewann Manchester United 14 von 19 Pflichtspielen und verlor nur drei. Nun unterzeichnete er einen Vertrag bis 2022.

Bevor er nach Manchester wechselte, trainierte Solskjaer in seiner Heimat den FK Molde. Den norwegischen Spitzenverein hatte er bereits zwischen 2011 und 2013 betreut und zwei Mal zum Meistertitel geführt. Erfahrungen als Trainer in der Premier League hat Solskjaer in der Saison 2013/14 bei Cardiff City gesammelt. Er wurde damals als Nothelfer geholt, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Als Spieler hat er zwischen 1996 und 2007 für Manchester United rund 250 Partien absolviert.