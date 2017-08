Die Muskelverletzung, die sich der 24-jährige Aussenverteidiger vor einer Woche in einem Testspiel gegen Celta Vigo zugezogen hatte, erwies sich als Muskelfaserriss, wie Widmer gegenüber dem "Blick" bestätigte.

Der neunfache Internationale wird damit auch die beiden WM-Qualifikationsspiele der Schweiz am 31. August in St. Gallen gegen Andorra und am 3. September in Riga gegen Lettland verpassen.