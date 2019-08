Bald können sie in Luzern das Wort Krise nicht mehr leugnen. Das 1:2 gegen Sion war die dritte Niederlage in Folge. Damit haben die Innerschweizer in der Tabelle nur noch Neuchâtel Xamax hinter sich. Und in der nächsten Runde muss der FCL gegen Meister und Leader Young Boys antreten.

Während Luzern weiter darbt, schaffte St. Gallen einen wichtigen Sieg. Das 3:2 nach dem 0:1-Pausenrückstand gibt den Ostschweizern vor ihrer längeren Meisterschaftspause etwas Luft. Mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz ist St. Gallen nun Fünfter. Simon Hefti, Boris Babic und Cédric Itten erzielten die Tore nach der Pause innerhalb von 19 Minuten.

Erstaunlich zeigte sich Servette. Der Aufsteiger hat eine kleine Baisse überwunden und siegte in Thun 4:0. Damit ist das Team von Alain Geiger auf dem beachtlichen 4. Platz klassiert. Knapp vor Servette ist der FC Sion Dritter. Anto Grgic mit einem Penalty sowie Bastien Toma nach einem Konter schossen gegen Luzern die Treffer zum dritten Sieg in Folge.

Die Resultate der 5. Runde:

Samstag: Neuchâtel Xamax FCS - Basel 0:3 (0:0). Young Boys - Zürich 4:0 (1:0). - Sonntag: St. Gallen - Lugano 3:2 (0:1). Thun - Servette 0:4 (0:2). Sion - Luzern 2:1 (1:0).

Rangliste:

1. Young Boys 5/13 (11:3). 2. Basel 5/12 (14:6). 3. Sion 5/10 (7:6). 4. Servette 5/8 (7:4). 5. St. Gallen 6/7 (9:11). 6. Thun 5/5 (6:9). 7. Zürich 6/5 (5:14). 8. Lugano 5/4 (6:6). 9. Luzern 5/4 (3:5). 10. Neuchâtel Xamax FCS 5/3 (5:9).